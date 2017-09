Ο Michael Kiwanuka σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη: Ώρες εμφανίσεων

Διάθεση:

Δελτίο ΤύπουΣε λίγες ημέρες, τοθα παρουσιάσει τον νεαρό Βρετανό τραγουδοποιό της soul / rock που αποθεώνει ολόκληρος ο μουσικός πλανήτης,Ο καλλιτέχνης που έδωσε νέα πνοή στη σύγχρονη μουσική σκηνή θα μας παρουσιάσει, μαζί με την εκπληκτική μπάντα που τον συνοδεύει, τραγούδια από ολόκληρη τη μέχρι τώρα πορεία του και, κυρίως, από το 2ο album του, "Love & Hate", που αγαπήθηκε αμέσως από το ελληνικό κοινό, κερδίζοντας τον τίτλο του καλύτερου δίσκου της περασμένης χρονιάς.Η προπώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται σε ιδιαίτερα γοργούς ρυθμούς (όλα τα early bird και διπλά εισιτήρια έχουν ήδη εξανληθεί). Οι ενδιαφερόμενοι καλό θα ήταν να εξασφαλίσουν την είσοδό τους το συντομότερο δυνατό:Τηλεφωνικά στο 11 876, στα καταστήματα Reload, Seven Spots, Media Markt, Ευριπίδης, στο Viva Kiosk Συντάγματος (Ερμού 1 , καθημερινά 9:00-21:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00), καθώς και στα www.fuzzclub.gr (Αθήνα), www.fixfactoryofsound.gr (Θεσσαλονίκη) και www.viva.grΤη συναυλία της Αθήνας θα ανοίξουν οιΠαρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, Fix Factory of Sound (26ης Οκτωβρίου 15, Θεσσαλονίκη / τηλ. 2310 500670 & 2310 504014 / www.fixfactoryofsound.gr ) και Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου,Gazi Music Hall (Ιερά Οδός 7-13, Γκάζι, Μετρό “Κεραμεικός”).Θωμάς Μαχαίρας (Αθήνα) / thomasmachairas@fuzzproductions.grΓιάννης Λυμπέρης (Αθήνα) / johnlimberis@fuzzproductions.grΑλέξανδρος Σαλαμές (Θεσσαλονίκη) / alex@artontheroad.grΠραγματικά, είναι από εκείνες τις φορές που δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Το γεγονός πως ένας καλλιτέχνης που μόλις έκλεισε τα 30 του χρόνια, έχοντας προλάβει να κυκλοφορήσει δύο albums, ήδη συγκρίνεται από πολλούς με ονόματα όπως, ακόμα και ο Van Morrison, πιστεύουμε πως λέει από μόνο του τα πάντα! Είναι πραγματικά σπάνιο ένας singer / songwriter να βλέπει το όνομά του να τοποθετείται από τόσο νωρίς δίπλα σε “ιερά τέρατα” ολόκληρης της ιστορίας της μουσικής, ανεξάρτητα από είδη και κατηγοριοποιήσεις.ξεκίνησε από το Βόρειο Λονδίνο και το 2012 παρουσίασε το ντεμπούτο του, “Home Again”, κερδίζοντας αμέσως τις εντυπώσεις. Η απαλή, αισθαντική και γεμάτη ψυχή, φωνή του μάγεψε τους πάντες. Όμως ακόμα κι αυτή η, ιδιαίτερα ζεστή για έναν πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη, υποδοχή δεν προετοίμαζε τον ίδιο αλλά και όσους παρακολουθούν τις εξελίξεις στα μουσικά πράγματα για τον θρίαμβο που θα ακολουθούσε.Με τονκαι τονστην παραγωγή, οκατόρθωσε να κυκλοφορήσει έναν δίσκο από αυτούς που οι άνθρωποι της Μουσικής Βιομηχανίας και του Τύπου ονομάζουν “gamechanger”. To "Love & Hate" αποτέλεσε το σημείο αναφοράς για την παγκόσμια δισκογραφία μέσα στο 2016, συνοδευόμενο από διθυραμβικές κριτικέςκαι μεγάλες πωλήσεις (νο 1 στη Βρετανία)! Ο δημιουργός του θεωρείται ήδη ένα από τα ονόματα που όχι μόνο θα συνεχίσουν να μας απασχολούν μέσα στα επόμενα χρόνια, αλλά που σε μεγάλο βαθμό θα προσδιορίσουν τις εξελίξεις στην παγκόσμια μουσική σκηνή.Αυτό έχει γίνει αντιληπτό και στη χώρα μας - και μάλιστα από την πρώτη στιγμή - όπου ραδιοφωνικοί σταθμοί, παραγωγοί, μουσικοκριτικοί και, πάνω απ’ όλους, κοινό έχουν ήδη αγαπήσει τα υπέροχα τραγούδια του, σε τέτοιο βαθμό που να αποτελεί ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα και αναμενόμενα ονόματα. Ευτυχώς, παρά την ατυχία του περασμένου Ιουνίου, δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ για να τον απολαύσουμε ζωντανά, ακριβώς τη στιγμή που αλλάζει επίπεδο, ανεβαίνοντας στην κορυφή ενός καλλιτεχνικού στερεώματος που έχει απόλυτη ανάγκη από ευαίσθητες και αυθεντικές φωνές σαν τη δική του.Οι δύο επερχόμενες βραδιές θα μας θυμίσουν τι σημαίνει να μπαίνει ξανά στο προσκήνιο η ψυχή και η ουσία της μουσικής. Ακούγοντας τραγούδια σαν τακαι πολλά ακόμα, θα διαπιστώσουμε από κοντά το γιατί γίνεται όλος αυτός ο θόρυβος και για ποιο λόγο οθεωρείται το μέλλον της soul μουσικής – και όχι μόνο.www.michaelkiwanuka.comhttps://www.facebook.com/MichaelKiwanuka/https://www.youtube.com/user/MichaelKiwanukaVEVOhttps://twitter.com/michaelkiwanukahttps://www.instagram.com/michaelkiwanuka/www.releaseathens.grΤον περασμένο Ιούνιο ετοιμάζονταν να ανέβουν στη σκηνή του Release Athens. Τελικά, τρεις μήνες μετά, θα παίξουν μαζί με τονσε μια σπουδαία βραδιά!Oιείναι ο Radim και ο Radical και πριν μερικά χρόνια συμφώνησαν ότι τους αρέσουν εξίσου ξεχασμένα τηλεοπτικά θέματα, ψυχεδέλεια, soundtracks από blaxploitation films, σινεματικά grooves, νοσταλγικό easy listening από τις μέρες του παλιού ευρωπαϊκού κι ελληνικού κινηματογράφου. Μαζί και η trip hop, η noir ατμόσφαιρα και πλήκτρα που προετοιμάζουν τη σκηνή κλιμάκωσης μιας cult κατασκοπικής ταινίας, exotica και old school hip hop.Τα τραγούδια τους γρήγορα βρήκαν το δρόμο προς το ραδιόφωνο, με πιο γνωστά από αυτά τα, ενώ το ντεμπούτο album τους, με τίτλο το όνομά τους, κυκλοφόρησε το 2016. Tο project έχει συνυπάρξει σκηνικά με τους Wax Tailor, ASM – A State of Mind, Bonobo και Gramatik – έπειτα από προσωπική επιλογή των καλλιτεχνών.https://www.facebook.com/The-Blue-Square-202764143087081/?pnref=lhc