O Michael Kiwanuka στην Αθήνα (30.09.2017)

Το διπλό πέρασμα τουαπό την Ελλάδα (Θεσσαλονίκη κι Αθήνα), μόνο χαρά κι ικανοποίηση προσφέρει στους μουσικόφιλους, αφού πρόκειται για ένα φρέσκο όνομα, έναν καλλιτέχνη που κάνει επιτυχία τώρα, αλλά φαίνεται ότι έχει πολλές προοπτικές εξέλιξης στο άμεσο μέλλον.Για τα της Θεσσαλονίκης μας μίλησε ο Δημήτρης του Βορρά , οπότε πάμε να δούμε τι έγινε στο Gazi Music Hall, το βράδυ του Σαββάτου.Την πρώτη κρύα βραδιά του φθινοπώρου, ο κόσμος κατέκλυσε το Gazi, με ένα περίεργο timing βέβαια, αφού στην αρχή φαινόταν πως δε θα γέμιζε ο χώρος.Οι Έλληνες, που άνοιξαν τη συναυλία, παρουσιάστηκαν στη σκηνή έχοντας στα φωνητικά τη, η οποία εκτός από την ιδιότητα της πολυοργανίστριας που έχουμε συνηθίσει κι αγαπήσει, διαθέτει πολύ καλή φωνή και σκηνική παρουσία. Οι Blue Square έπαιξαν μπροστά σε ένα σχεδόν γεμάτο χώρο, γεγονός που χαροποίησε ιδιαίτερα τους ίδιους, χωρίς όμως να τους αγχώσει. Ανέβηκαν στη σκηνή λίγο πριν τις 21:30 και σε ένα μισάωρο. Μάλιστα, έχτισαν όμορφα το σετ τους, κλείνοντας με τα “Mama” και “Nightkisser”, τραγούδια απολαυστικά για εκείνους που τους γνώριζαν και δελεαστικά για να κερδίσουν νέους ακροατές.Μετά από ένα μισάωρο κενό, στις 22:30, ανέβηκε στη σκηνή οκαι η μπάντα του. Για την επόμενη μιάμιση ώρα περίπου, ακούστηκαν τραγούδια από τους δύο προσωπικούς δίσκους του, με βάση κυρίως το περσινό “Love & Hate”, και λιγότερα από το ντεμπούτο “Home Again”. Δεν ήταν λίγες οι φορές που ο κόσμος ανταποκρίθηκε, κυρίως, όμως, όπως ήταν αναμενόμενο, στις γνωστές, πολυπαιγμένες, ραδιοφωνικές επιτυχίες του.Ο ταλαντούχος μουσικός και η μπαντάρα του έχουν επιλέξει ένα «μοναδικό» τρόπο παρουσίασης του υλικού, που στηρίζεται αποκλειστικά στη δύναμη της μουσικής και της απλότητας., χωρίς ένα ιδιαίτερο performance. Πιθανότατα, η όλη φάση θα μπορούσε να απογειωθεί με ένα δημιουργικό light show, ένα video wall ή ακόμη καλύτερα, με κάποιες πινελιές από ζωντανά πνευστά ή γυναικεία, μαύρικα φωνητικά (ίσως και με πιο ιδιαίτερα κοστούμια). Κάτι τέτοιο δε συμβαίνει όμως.. Εντύπωση () κάνει, επίσης, το γεγονός ότι σε ένα σχετικά μικρό set, που σε αφήνει και λίγο παραπονεμένο, δεν υπάρχουν μια δυο διασκευές που θα μπορούσαν να μπουν εμβόλιμα και να παρασύρουν το κοινό.Ίσως μια μικρή «κοιλιά» να έγινε κάπου στη μέση, με μια τριάδα των περισσότερο ακουστικών τραγουδιών της μέχρι τώρα καριέρας του, που σε γενικές γραμμές όμως δε σκότωσε το πρόγραμμα. Ευτυχώς το κοινό ανταποκρίθηκε ευγενικά, χωρίς τη γνωστή, έντονη μουρμούρα, που συνήθως εμφανίζεται σε ανάλογες στιγμές.Θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία βέβαια, στις εκτελέσεις των “Tell me a tale”, “Black man in a white world” καθώς κι η δυάδα του encore, με τα “Home again” και “Love & hate”, που με τη δυναμική τους απόδοση κατάφεραν να ξεσηκώσουν το κοινό και απέδειξαν ότιΟ Michael Kiwanuka και η μπάντα του απέδειξαν πως μερικές φορές η μουσική είναι αρκετή για να σε αγγίξει, χωρίς φωτοβολίδες κι εκρηκτικά. Διαθέτει τη φωνή, τα τραγούδια αλλά κι εκείνη τη γλυκιά, ζεστή παρουσία για να σε παρασύρει.Εν αναμονή λοιπόν ενός τρίτου, ακόμη καλύτερου άλμπουμ, είδαμε στην Ελλάδα το 2017 έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, που μπορεί να είναι μαζί μας για πολλά, δημιουργικά χρόνια. Και. Δε χρειάζεται να γίνει Bruno Mars ή Weekend, αλλά ας πασπαλίσει με λίγη χρυσόσκονη την ψυχή του, μπορεί να το κάνει κι αυτό.1. Down the street2. Midnight in Montmartre3. Tic Toc4. Outerspace5. Boardwalk - I'm To Blame (The Blue Square w/SomehowArt Remix)6. M3D3A7. Mama8. Nightkisser1. Cold Little heart2. One more night3. Falling4. Tell me a tale5. Black man in a white world6. I’m getting ready7. Rest8. Any day will do fine9. Rule the world10. The final frame11. Father’s childEncore12. Home again13. Love & hate