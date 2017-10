Θεατρική σεζόν 2017-18 «Μαντάμ Σουσού»: Το Παλλάς άνοιξε τις πόρτες του προς τιμήν της. Διαβάστηκε Η πρεμιέρα έγινε την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου και ήταν μεγαλοπρεπής, όπως ακριβώς ταιριάζει σε μια Μαντάμ. Η δημοφιλής κωμωδία του Δημήτρη Ψαθά, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, κείμενα Δήμητρας Παπαδοπούλου και παραγωγή των Θεατρικών Σκηνών, είναι η εναρκτήρια παράσταση του Παλλάς για τη σεζόν 2017-2018 και μια από τις πιο αναμενόμενες για φέτος. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου, έπειτα από εννιά χρόνια αποχής, επέστρεψε θριαμβευτικά και φόρεσε τα φτερά της Σουσούς. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Άλκις Κούρκουλος ως Μηνάς Καντακουζηνός και ο Κώστας Κόκλας ως Παναγιωτάκης, μαζί τους ακόμη 25 ηθοποιοί και μουσικοί.



Η «Μαντάμ Σουσού» ξεκίνησε ως ευθυμογράφημα του Δημήτρη Ψαθά σε συνέχειες στο προπολεμικό εβδομαδιαίο περιοδικό «Θησαυρός» (1939 - 1940), έγινε βιβλίο το 1940 και μετά τραγούδι, νούμερο κατοχικών επιθεωρήσεων, πολεμική καρτ ποστάλ, θεατρικό έργο με την Κατερίνα Ανδρεάδη το 1942, με τη Μαίρη Αρώνη το 1946, με την Άννα Παναγιωτοπούλου το 1998, με τη Φωτεινή Μπαξεβάνη το 2012 στο ΚΘΒΕ, κινηματογραφική ταινία με τη Μαρίκα Νέζερ το 1948, ραδιοφωνική εκπομπή με τη Γεωργία Βασιλειάδου το 1950 και τηλεοπτικό σίριαλ.



Η ιστορία της φαντασμένης ηρωίδας του Δημήτρη Ψαθά αγαπήθηκε από γενιές Ελλήνων από το 1939 ως τις μέρες μας, περνά από εποχή σε εποχή και φτάνει στο σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ. Σαν να είχε προβλέψει ο Ψαθάς, για την Ελλάδα του σήμερα, τη διαδρομή από τον νεοπλουτισμό και τον δηθενισμό στην κατάρρευση. Στη συνέντευξη τύπου για την παράσταση, η Δήμητρα Παπαδοπούλου επισημαίνει πόσο επίκαιρη είναι η ηρωίδα της:



«Η Σουσού δεν αντέχει και δεν γουστάρει αυτό που ζει και φτιάχνει μια άλλη πραγματικότητα δική της, χάρτινη, ανύπαρκτη, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί και να την υποστηρίξει, γιατί δεν έχει και τα φόντα να την εδραιώσει και να την κατακτήσει. Οπότε καταρρέει και το οικοδόμημα πολύ εύκολα. Είναι αυτό που λέμε η φούσκα, η μεγάλη φούσκα που ζήσαμε, όλο αυτό που έγινε, όλο αυτό που χτίστηκε, χωρίς να υπάρχει υποδομή... Ζήσαμε την κατάρρευση. Θα μάθουμε όμως από αυτά τα λάθη και θα χτίσουμε και κανένα παλάτι που δεν θα μας έρθει στο κεφάλι».



Στην πρεμιέρα της Σουσούς στο Παλλάς το κοινό απέδειξε ακόμη μια φορά την αγάπη του στη λατρεμένη ηρωίδα. Λίγο μετά τις 7 η αίθουσα του θεάτρου ήταν γεμάτη. Άνθρωποι κάθε ηλικίας ήρθαν για να γελάσουν με τα παθήματά της, να την απολαύσουν στις χαρακτηριστικές ατάκες της με τα ψευτογαλλικά της, να συγκινηθούν με τη φοβερή αξιοπρέπεια της τη στιγμή της «ντεκαντάνς» και να τη χειροκροτήσουν, γιατί πίστευε τόσο πολύ στο όνειρο της που κατάφερε να το ζήσει στο έπακρο. Στην αίθουσα επικρατούσε μια θετική ατμόσφαιρα καθώς αισθανόσουν την προσμονή που είχε το κοινό γι' αυτή την παράσταση.



Όταν τα φώτα έσβησαν, μεταφερθήκαμε σταδιακά στην Αθήνα του '50 και τις φτωχογειτονιές της μέσω βίντεο. Η αυλαία άνοιξε και βρεθήκαμε στον Μπύθουλα, μια φτωχογειτονιά με όλους εκείνους τους λαϊκούς χαρακτήρες της. Εκεί, μαζί μ' αυτούς τους λαϊκούς ανθρώπους, ζει και η Μαντάμ Σουσού, μια φαντασμένη, αλλοπρόσαλλη γυναίκα, φτωχή κι εκείνη όπως και οι υπόλοιποι, που όμως λογαριάζει τον εαυτό της πολύ ανώτερο. Η Σουσού είναι ακατάδεκτη, έχει τη μύτη ψηλά και δεν της αρέσουν καθόλου οι συναναστροφές με τις «τσοκαρίες» της γειτονιάς. Είναι παντρεμένη με τον Παναγιωτάκη (Κώστας Κόκλας), έναν ιχθυοπώλη, καλοκάγαθο άντρα, που αγαπά πολύ τη γυναίκα του, τη «ζαργάνα» του, όπως συνηθίζει να τη λέει και κάνει συχνά τα στραβά μάτια στις παράλογες απαιτήσεις και τις τρέλες της. Δεν ανέχεται να την κοροϊδεύουν και να την περιγελούν οι γείτονες και όταν συμβαίνει αυτό δεν διστάζει ακόμα και να συγκρουστεί μαζί τους.







Ξαφνικά, κάποιο καλοκαίρι στο Μεγάλο Πεύκο, μπαίνει στη ζωή της ο γοητευτικός αλλά και τυχοδιώκτης Μηνάς Καντακουζηνός (Άλκις Κούρκουλος), ο οποίος με κόλπα κι απατεωνιές ξεγελά τα θύματα του, ώστε να απολαμβάνει ο ίδιος μια οικονομική άνεση. Παράλληλα με τον ερχομό του Καντακουζηνού στη ζωή της Σουσούς, έρχεται και μια μεγάλη κληρονομιά από την Αμερική κι εκείνη ακριβώς τη στιγμή το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Χωρίζει τον Παναγιωτάκη, μετακομίζει στο Κολωνάκι και παντρεύεται τον γοητευτικό Μηνά, που έχει βάλει στο μάτι την περιουσία της. Η Μαντάμ Σουσού θα καταφέρει να κρύψει για λίγο την καταγωγή της από την αριστοκρατία του Κολωνακίου, όμως σύντομα οι αριστοκράτες θα μάθουν για τον Μπύθουλα, όπως και η Σουσού θα μάθει τα δικά τους κρυφά μυστικά... Το όνειρο της ήταν ακριβό, το πίστεψε, το πλήρωσε και το έζησε.



Η Δήμητρα Παπαδοπούλου αναμετρήθηκε άξια με την ηρωίδα του Ψαθά. Με τη μοναδική της ερμηνεία και το καλλιτεχνικό της εκτόπισμα σαρώνει τη σκηνή για 2,5 ώρες ως Μαντάμ Σουσού. Με το παίξιμο της απογειώνει τα κωμικά στοιχεία του ρόλου. Στο φινάλε του έργου κλείνει πονηρά το μάτι στον θεατή και του υπόσχεται πως η ηρωίδα θα ξαναγεννηθεί από τις στάχτες της. Ο Μηνάς Καντακουζηνός βρίσκει στον Άλκι Κούρκουλο έναν ιδανικό πρωταγωνιστή χωρίς υπερβολές και περιττά στοιχεία. Με το παίξιμο του καταφέρνει να ενσαρκώσει μια φράση που ακούγεται συχνά στην παράσταση και χαρακτηρίζει την ιστορία του έργου «αέρας είναι πέρασε κι έφυγε» , αυτό είναι ο Μηνάς Καντακουζηνός ο καταλύτης, ο αέρας που πέρασε, τα πήρε όλα μαζί του κι έφυγε. Ο Κώστας Κόκλας στον ρόλο του Παναγιωτάκη είναι απολαυστικός στις κωμικές πλευρές του χαρακτήρα, αλλά και συγκινητικός. Κάνει άμεσο τον ήρωα και συμπαθή, ένας περήφανος λαϊκός άντρας που αγαπά πραγματικά τη γυναίκα του.



Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθέτησε με σεβασμό μια παράσταση με αισθητική, ποιότητα και με κινηματογραφικά στοιχεία. Ευτυχώς το έργο αποφεύγει να γίνει μελό και παρόλη την κατάληξη της ιστορίας περνά μια νότα αισιοδοξίας στον θεατή. Το φινάλε της παράστασης είναι τόσο ευρηματικό όσο και συγκινητικό, δεν θα αποκαλύψω όμως περισσότερα γι' αυτό.



Η Χριστίνα Μαξούρη με τη συνοδεία ζωντανής ορχήστρας ερμηνεύει αρκετά μουσικά κομμάτια, που είναι συνυφασμένα με σημαντικές στιγμές της παράστασης. Tο ομότιτλο τραγούδι, μια χαρούμενη αισιόδοξη μελωδία με σατυρικό και συγκινητικό στίχο, υπογράφει η ταλαντούχα Μαρίζα Ρίζου.



Τα υπέροχα σκηνικά του Μανόλη Παντελιδάκη, αλλά και τα πλούσια κουστούμια μας μεταφέρουν στην Αθήνα του '50 σε μια πορεία από τον λασπωμένο Μπύθουλα, ως τα μέγαρα του Κολωνακίου.



Το κοινό ήταν ιδιαίτερα θερμό κατά τη διάρκεια της παράστασης ξεσπούσε συχνά σε γέλια και χειροκροτήματα. Στο τέλος, καταχειροκρότησε όλους τους επί σκηνής συντελεστές της παράστασης, ενώ τα σχόλια του κατά την αποχώρηση του από το θέατρο υπήρξαν άκρως θετικά. Η «Μαντάμ Σουσού» είναι ένα θεατρικό που το κοινό θα λατρέψει!







Συντελεστές παράστασης:

Πρωταγωνιστούν: Δήμητρα Παπαδοπούλου, Άλκις Κούρκουλος, Κώστας Κόκλας



Παίζουν αλφαβητικά: Γιούλη Αγγελή, Ηλιάνα Γαϊτάνη, Μελέτης Γεωργιάδης, Γιάννα Ζιάννη, Αναστασία Κελέση, Χρύσα Κλούβα, Φαίη Κοκκινοπούλου, Νικολέτα Κοτσαϊλίδου, Λάμπρος Κτεναβός Ροζαμάλια Κυρίου, Αλέξανδρος Λασκαράτος, Τζεφ Μαράουι, Σοφία Μιχαήλ, Θάνος Μπίρκος, Κωστής Μπίρκος, Κωστής Μπούντας, Γρηγόρης Ποιμενίδης, Κώστας Φλωκατούλας, Βασίλης Χαλακατεβάκης, Γιώργος Ψυχογιός



Συμμετέχει ζωντανή ορχήστρα - Τραγούδι: Χριστίνα Μαξούρη



Διασκευή - απόδοση κειμένου: Δήμητρα Παπαδοπούλου

Σκηνοθεσία - δραματολογική επεξεργασία: Γιάννης Κακλέας

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαυτής, Σοφία Νικολαΐδη

Μουσική: Μαρίζα Ρίζου

Κινησιολογική επιμέλεια: Κυριάκος Κοσμίδης

Φωτισμοί: Ελευθερία Ντεκώ

Video παράστασης: Κάρολος Πορφύρης

Teaser: Στάθης Ναυπλιώτης

Ενορχήστρωση: Δημήτρης Σιάμπος

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Νουρμάλα Ιστυ

Διεύθυνση Επικοινωνίας: Μαργαρίτα Δρούτσα



Ώρες και μέρες παραστάσεων:

Τετάρτη: 19.00

Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο: 21.00

Κυριακή: 19.00







