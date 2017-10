Οι Nouvelle Vague σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Οι Nouvelle Vague, μία από τις πιο αγαπημένες μπάντες του ελληνικού κοινού, επιστρέφουν στην Ελλάδα για δύο σαγηνευτικές και άκρως διασκεδαστικές βραδιές, την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου στο Fix Factory of Sound (Θεσσαλονίκη) και το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου στο Fuzz Live Music Club (Αθήνα)!Το σχήμα των Marc Collin και Olivier Libaux θα έχει στις αποσκευές του ένα νέο album ("I Could Be Happy"), ενώ μέσα στη χρονιά παρουσίασε ένα ακόμα project - το ντοκυμαντέρ "Nouvelle Vague by Nouvelle Vague and Some Friends" - συνεχίζοντας τον επιτυχημένο και ιδιόμορφο συνδυασμό new wave / post-punk συνθέσεων με bossa nova και lounge ρυθμούς. Μαζί τους θα βρίσκεται η αυθεντική τραγουδίστρια του σχήματος, Melanie Pain, μαζί με τις πανέμορφες Élodie Frégé και Liset Alea!/ προς 22 ευρώ (μονό) και 40 ευρώ (διπλό / περιορισμένος αριθμός). Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 25 ευρώ./ προς 25 ευρώ (μονό) και 45 ευρώ (διπλό / περιορισμένος αριθμός). Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 28 ευρώ.Διάθεση: τηλεφωνικά στο 11 876, στα καταστήματα Reload, Seven Spots, Media Markt, Ευριπίδης, στο Viva Kiosk Συντάγματος (Ερμού 1 , καθημερινά 9:00-21:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00), καθώς και στα www.fuzzclub.gr (Αθήνα), www . fixfactoryofsound . gr (Θεσσαλονίκη) και www.viva.grNouvelle Vague + opening acts (tba)Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου, Fix Factory of Sound (26ης Οκτωβρίου 15, Θεσσαλονίκη / τηλ. 2310 500670 & 2310 504014 / www.fixfactoryofsound.gr) και Σάββατο 2 Δεκεμβρίου, Fuzz Live Music Club (Πειραιώς 209 & Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος, Αθήνα, 210 3450817, www.fuzzclub.gr).Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00.Με κινητήρια δύναμη το δημιουργικό ντουέτο των Marc Collin και Olivier Libaux, δύο μουσικούς / παραγωγούς που ξεκίνησαν την πορεία τους στη μουσική σκηνή της Γαλλίας στα τέλη της δεκαετίας του '80, μέσα από διάφορα σχήματα, οι Nouvelle Vague αποτελούν μία cover band εντελώς διαφορετική από όλες τις υπόλοιπες.Αποφάσισαν να δώσουν στα ακούσματα της εφηβικής τους ηλικίας μία νέα χροιά, παρουσιάζοντας κομμάτια εκείνης της περιόδου – άλλοτε διάσημα και άλλοτε λιγότερο γνωστά το ευρύ κοινό - σε επανεκτελέσεις βασισμένες σε λιτές ακουστικές ενορχηστρώσεις, παραπέμποντας ηχητικά στη bossa nova, τη jazz και την pop των 60's. Σε συνδυασμό με τις αιθέριες γυναικείες φωνές που ανέλαβαν τα φωνητικά, το αποτέλεσμα ακούστηκε αναπάντεχα φρέσκο και αναζωογονητικό, κερδίζοντας fans σε ολόκληρο τον κόσμο!Οι Nouvelle Vague αγγίζουν ορισμένες διαχρονικές συνθέσεις με ανεμελιά και αθωότητα. Δεν αναζητούν την τέλεια ριζοσπαστική διασκευή, αλλά τιμώντας το πρωτότυπο του αποδίδουν μία feel good διάθεση, υπενθυμίζοντάς το στο κοινό με έναν ίσως πιο προσιτό και αναμφίβολα γοητευτικό τρόπο.Το σίγουρο είναι πως τουλάχιστον στην επιλογή των κομματιών συχνά επιδεικνύουν ένα ιδιαίτερα καλό γούστο, καθώς στη διάρκεια της μέχρι τώρα πορείας τους έχουν κάνει τον κόσμο να ξαναγαπήσει σπουδαία τραγούδια, όπως το "Love Will Tear Us Apart" των Joy Division, το "Killing Moon" και το "All My Colours" των Echo and the Bunnymen, το "Guns Of Brixton" των Clash, το "God Save The Queen" των Sex Pistols, το "Teenage Kicks" των Undertones, το "In A Manner Of Speaking" των Tuxedomoon, το "Blister In The Sun" των Violent Femmes, το "American" των Simple Minds, το "Heaven" των Psychedelic Furs, το "Too Drunk To Fuck" των Dead Kennedys, το "Making Plans For Nigel" των XTC, το "This Is Not A Love Song" των Public Image ltd, το "Blue Monday" των New Order, το "Heart Of Glass" των Blondie, το "Just Can't Get Enough" των Depeche Mode, το "Marian" των Sisters Of Mercy, το "A Forest" των Cure, το "Melt With You" των Modern English, το "Bela Lugosi's Dead" των Bauhaus, το "I Can't Escape Myself" των Sound, το "Ever Fallen In Love" των Buzzcocks και άλλα πολλά.Ο Ian Mc Cullough των Echo and the Bunnymen, ο Chris Bailey των Saints, o Barry Adamson των Magazine, ο Martin Gore των Depeche Mode, ο Terry Hall των Fun Boy Three είναι μερικοί από αυτούς.Website: http://nouvellevaguemusic.com/ Facebook: https://www.facebook.com/nouvellevagueofficial Spotify: https://play.spotify.com/user/nouvellevagueofficial/ Twitter: https://twitter.com/nouvellesvagues?lang=fr Instagram: https://www.instagram.com/nouvellesvagues/