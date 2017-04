10+1 Rock συγκροτήματα που αλωνίζουν ακόμα σε στάδια και αρένες

Οι βετεράνοι της ροκ είναι ακόμα εκεί έξω με μικρόφωνα, drums και κιθάρες στα χέρια. Όμως έχετε αναρωτηθεί ποιοι από αυτούς άντεξαν ο ένας τον άλλον τα περισσότερα χρόνια;Φτιάξαμε μία λίστα με τα δέκα (+1) συγκροτήματα που τα βασικά μέλη τους είναι μαζί πάνω από 40 έτη, ενώ ταυτόχρονα είναι ακόμα ενεργά στη δισκογραφία και στη σκηνή. Οπότε έχουμε και λέμε:Οι Stones είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο της rock ιστορίας και γεμίζουν ακόμα με άνεση τους μεγαλύτερους συναυλιακούς χώρους στον κόσμο. Μπορεί ο Ronnie Wood να είναι μαζί τους απ' το 1975 και μετά, αλλά ακόμα και αυτός έχει στη πλάτη του 47 χρόνια στο συγκρότημα. Έβγαλαν δίσκο με blues διασκευές φέτος ενώ αναμένεται και καινούριος δίσκος, με άγνωστη ημερομηνία προς το παρόν.Η παρέα του Billy Gibbons κάνει τα μπλουζοκόλπα της από το 1969. Συνεχίζει να περιοδεύει σε αρένες και να έχει τα πιο μακριά μούσια στη rock σκηνή.Ο Neil Peart μπήκε στο συγκρότημα το 1974, οπότε η σύνθεση του progressive rock σχήματος έχει πατήσει τα 40 χρόνια ηχογραφήσεων και περιοδειών. Μέλη του Rock 'n' Roll Hall of Fame πια και με φανατικότατο κοινό, οι Rush ήταν στο δρόμο τελευταία φορά το 2015.Οι Toxic Twins ζουν ακόμα! Είναι αλήθεια φίλες και φίλοι, ο Steven Tyler και ο Joe Perry κρατάνε δεμένη την αυθεντική σύνθεση των Aerosmith από τα '70s. Μπορεί ο τελευταίος τους δίσκος να πήγε άπατος, παρόλαυτα στις περιοδείες είναι απολαυστικοί.Αν και λόγω του Bono και της φαμφαρολογίας του oι Ιρλανδοί έχουν πέσει στα μάτια πολλών, οι U2 είναι ακόμα ενεργοί στο μουσικό χάρτη. Φέτος θα είναι πάλι στο δρόμο με επετειακή περιοδεία για το Joshua Tree. Νοσταλγία ή δίψα για χρήμα; Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση!Άλλοτε με και άλλοτε χωρίς τον Brian Wilson στη σύνθεση τους (λόγω εσωτερικών τσακωμών) η οικογένεια των Beach Boys τραγουδάει τις πασίγνωστες φωνητικές αρμονίες της και το 2017. Ας βάλουμε ένα αστεράκι εδώ γιατί ο Brian είναι το πιο σημαντικό κομμάτι των Beach Boys, οπότε όταν δεν είναι μαζί τους στη σκηνή ή στο studio κάτι χάνεται. Έτσι συμβαίνει φίλες και φίλοι με τη φθορά του χρόνου, υπάρχουν εντάσεις και ίντριγκες.Με μία παύση μεταξύ 1980 και 1994, οι Eagles συνεχίζουν την πορεία τους προσπαθώντας να επουλώσουν της πληγές τους απ' την απώλεια του Glenn Frey. Θα παίξουν στο φεστιβάλ 'The Classic' τον ερχόμενο Αύγουστο στην Αμερική, ενώ η τελευταία τους δισκογραφική δουλειά είχε κυκλοφορήσει το 2007 ('Long Road Out Of Eden').Γνωστοί για το ιδιαίτερο Art Rock που παίζουν με τις ορχήστρες και τις ποπ μελωδίες, η μπάντα είναι ενεργή απ' τη δεκαετία του '60. Αυτή τη στιγμή περιοδεύουν στην Αμερική.Η βασική μπάντα με την οποία περιόδευει και ηχογραφεί ο Bruce Springsteen ήταν και είναι η E-Street Band. Απ' το 1973 και με ένα διάλειμμα μέσα στη δεκαετία του '90, ο Bruce τους έχει πάντα στο πλευρό του στις μαραθώνιες συναυλίες του. Έφυγαν από κοντά μας δύο από τα πιο βασικά μέλη της, ο θρυλικός σαξοφωνίστας Clarence Clemons και ο πληκτράς Danny Federici, όμως οι υπόλοιποι συνεχίζουν ακάθεκτοι.Μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι έχουν μόνο ένα-δύο χιτάκια (το 'Radar Love' το ξέρετε), αλλά οι Ολλανδοί Gold Earring έχουν αντέξει πάνω από πέντε δεκαετίες. Οι παλαιοροκάδες είναι περισσότερο γνωστοί στην Ολλανδία όπου εν έτη 2017 γεμίζουν ακόμα αρένες.Οι Who δεν έχουν πια το μπάσο του John Entwisle αλλά ούτε και τα οργισμένα drums του Keith Moon αφού δυστυχώς και οι δύο έφυγαν από κοντά μας. Γι αυτό και τους έχουμε στην bonus (+1) θέση. Όμως ο Pete και ο Roger κρατάνε γερά τα ηνία και δε λένε να κλείσουν το μαγαζί. Θα τους βρείτε σε διάφορες πόλεις στην Ευρώπη και την Αμερική, όπου συνεχίζουν τους εορτασμούς για τα 50+ χρόνια των Who.