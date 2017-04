Πήγαμε στο live των Echo Basement στο six dogs

Setlist

Όταν το συναυλιακό βήμα δίνεται στις «νέες» μπάντες ενέχεται ο κίνδυνος το αποτέλεσμα να είναι αδιάφορο, αλλά υπάρχουν και εκείνες οι φορές που, η ανησυχία της ανακάλυψης από τη μεριά των μουσικόφιλων, σε συνδυασμό με την εξερεύνηση των ορίων της μπάντας επί σκηνής, δίνουν ένα πολύ ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Έτσι ήταν λοιπόν αυτό το live: το six dogs ήταν σχεδόν γεμάτο από κόσμο, σχεδόν εξαρχής, στη σκηνή ανέβηκαν πρώτα οικαι έπειτα οιΟι Holy Limbo μας έβαλαν σε μια διάσταση που οριοθετείται από ρυθμικά μοτίβα του μπάσου, της κιθάρας και των synths, ενώ ταυτόχρονα αυτοαποπροδοσδιορίζεται με τα απλανή φωνητικά. Μας προετοίμασαν το έδαφος για τον πρώτο τους δίσκο που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2017.Οι Echo Basement , με ένα EP και ένα LP στη δισκογραφική τους δουλειά, έδωσαν στο κοινό αυτό που λείπει από τις χαώδεις συναυλίες: την αμεσότητα με μια συναυλία που έμοιαζε να είναι μυστικό για λίγους. Σημαντικό βέβαια ήταν πως δεν υστερούσαν ούτε σε permormance ούτε σε ποιότητα ήχου και με μια πολύ καλή εμφάνιση μετέδωσαν στο κοινό που, είτε τους ήξερε είτε ήρθε να τους γνωρίσει, το μουσικό τους στίγμα. Ατμοσφαιρική μουσική που συνδυάζει ρυθμικά στοιχεία με ορχηστρικές μελωδίες, χωρίς να λείπουν δυναμικά ξεσπάσματα και ένταση. Η μπάντα είναι σαφές πως βρίσκεται σε έναν διαρκή πειραματισμό, ο οποίος με βάση τα post-indie-shoegaze στοιχεία, δίνει ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα.1. Dig my body a hole2. Palazzo3. Leap of faith4. Where is Jessica Hyde?5. Our Mondays apart6. Do you wanna go for a ride7. Goodnight Mrs White8. Loneliness is what' s felt among people9. Klov10. Exist11. Days of retreatΟι φωτογραφίες είναι της Δήμητρας Τζαβάρα.