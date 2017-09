The War on Drugs - A Deeper Understanding

Τι θα ακούσεις:

indie rock, psychedelic rock, folk rock





Τραγούδια που αξίζει να ακούσεις:

“Pain”, “Thinking of a Place”, “Up All Night”





Βαθμολογία:

7,5/10









Το 2014 ήταν η χρονιά τους, αφού το “Lost in the Dream” χαρακτηρίστηκε ως ένας από τους ωραιότερους δίσκους της χρονιάς. Έκτοτε, οι The War on Drugs βρίσκονται συνεχώς στο προσκήνιο της εναλλακτικής μουσικής σκηνής και το μεγάλο στοίχημα είχε τεθεί ήδη από την προηγούμενη δισκογραφική δουλειά: αν θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να κυκλοφορήσουν ένα ανάλογο της επιτυχίας τους άλμπουμ ή ακόμα και καλύτερο. Η μπάντα από τη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών επιστρέφει στο τέλος του ελληνικού καλοκαιριού με το “A Deeper Understanding”, τον τέταρτο ολοκληρωμένο δίσκο της, έτοιμη να κατακλύσει για ακόμη μία φορά τους fans της με τις ιδιαίτερες ψυχεδελικές μελωδίες της.





To “A Deeper Understanding” είναι ένας δίσκος ταξιδιάρικος. Οι The War on Drugs ακούγονται αρκετά πιο εμπορικοί συγκριτικά με τις προηγούμενες δουλειές τους, διατηρώντας, όμως, την ταυτότητά τους. Έχουν δώσει βάση στην παραγωγή, η οποία κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα, με τα τραγούδια του άλμπουμ να συνθέτουν ένα ονειρικό μουσικό σκηνικό. Τα κιθαριστικά riffs είναι η αρχή και το τέλος, ενώ τα synths δίνουν μια λαμπερή νότα στην ψυχεδελική ροκ. Τα solo της κιθάρας είναι ταυτόχρονα προσεγμένα και ανεβαστικά, όπως στο “Thinking of a Place”, που διαρκεί έντεκα λεπτά και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για άλλα indie συγκροτήματα.





Οι The War on Drugs σε αυτό τον δίσκο παίζουν περισσότερο με τις κιθάρες και κατ' επέκταση με το ενδεχόμενο αρκετοί οπαδοί των προηγούμενων albums τους να ξενερώσουν. Προσωπικά, βρίσκω τα τραγούδια του άλμπουμ γεμάτα ενέργεια και έτοιμα σε κάθε σημείο τους να με ταξιδέψουν. Σπάνια θα ακούσω τέτοια αρμονία μεταξύ americana και folk αλλά και indie και alternative μουσικής. Το “A Deeper Understanding” είναι ένας εξαιρετικός δίσκος. Δεν είναι όμως ο δίσκος σταθμός στην καριέρα των The War on Drugs καθώς το προηγούμενο “Lost in the Dream” θα ηχεί πάντα ως το αριστούργημα της μπάντας. Ή μέχρι το επόμενο άλμπουμ με το οποίο θα μας εκπλήξουν ξανά οι Αμερικάνοι.