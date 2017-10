Νέο Τραγούδι | Γλυκερία - Φεύγεις και Φεύγω

Γλυκερία – Φεύγεις και Φεύγω



ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ



Με φύλλα κίτρινα συχνά με ντύνεις…

Με μια ομπρέλα περπατώ στους δρόμους…

Στα πρωτοβρόχια λιώνουν οι αυταπάτες…



Η Γλυκερία καλωσορίζει το Φθινόπωρο με ένα καινούριο τραγούδι γεμάτο με

χρώματα και εικόνες της νέας εποχής!



Πρόκειται για το πέμπτο κατά σειρά τραγούδι που ξεχωρίζει μέσα από τον τελευταίο της δίσκο με τίτλο «Ακολούθησα ένα αστέρι» που κυκλοφορεί από την Spider Music.



Η αρχή έγινε με το δυνατό ντουέτο της Γλυκερίας με την Ελένη Βιτάλη στο

τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη και του Οδυσσέα Ιωάννου «Τα τραγούδια

μια σταλιά», στη συνέχεια ήρθε η «Πατρίδα» σε μουσική των Φράνκι

Λούβαρη και Μελίνας Μακρή και στίχους της Ευανθίας Μάγνη, η οποία, με

την επίκαιρη στιχουργική της, δεν άφησε ασυγκίνητο κανέναν Έλληνα απ

άκρη σ’ άκρη της γης, ακολούθησε η διασκευή του τραγουδιού του Μάριου

Τόκα και του Σαράντη Αλιβιζάτου «Η νύχτα μυρίζει γιασεμί», η οποία

γνωρίζει μέχρι και σήμερα μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία και έχει αγγίξει τις

1.000.000 προβολές στο κανάλι της Spider Music στο YouTube, ενώ

ξεχώρισε και η ομότιτλη ηλεκτρική μπαλάντα του Στέλιου Φωτιάδη

«Ακολούθησα ένα αστέρι», που επίσης έχει έντονη παρουσία στις

ραδιοφωνικές συχνότητες.



Τις μέρες αυτές και μετά από ένα πολύ επιτυχημένο Καλοκαίρι με πάνω από

35 εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα, μόνη της αλλά και παρέα με τις δύο

μεγάλες κυρίες του Ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλλα και Ελένη Βιτάλη, η

Γλυκερία κυκλοφορεί ακόμη ένα τραγούδι από το νέο της album, το οποίο δεν

πρόκειται να αφήσει ασυγκίνητο κανένα. Το «Φεύγεις και φεύγω» που ανοίγει και τον δίσκο είναι μια νέα σύνθεση του νεαρού δημιουργού και μουσικού Αποστόλη Μαλλιά, ο οποίος έχει υπάρξει και μέλος της ορχήστρας της Γλυκερίας, σε στίχους του επίσης νέου και πολλά υποσχόμενου στιχουργού

Τέρπανδρου!



Ενορχήστρωση : Αποστόλης Μαλλιάς



Έπαιξαν οι μουσικοί:

Γρηγόρης Συντιρίδης : Τύμπανα

Πολύκλειτος Πελέλης : μπάσο

Παναγιώτης Δαμιανίδης : κρουστά

Δημήτρης Χατζηκίδης : ακουστικές και ηλεκτρικές κιθάρες

Παναγιώτης Αϊβαζίδης : κανονάκι

Αποστόλης Μαλλιάς : κλαρίνα, καβάλ

Φωνητικά : Μάιρα Ιατρού, Κώστας Σέγγης, Αποστόλης Μαλλιάς



Ακούστε το τραγούδι εδώ:



Βρείτε τον δίσκο «Ακολούθησα ένα αστέρι» εδώ:



