Alexandros Nathanail & Domenica Manteli - Night Breeze

Τι θα ακούσεις:

Jazz





Τραγούδια που πρέπει να ακούσεις:

Summerwine, Have I Told You Lately That I Love You, And I Love Her, Cry Me A River







Βαθμολογία:

7/10









Ο Αλέξανδρος Ναθαναήλ και η Domenica Μαντέλη, που συνεργάζονται περίπου μια δεκαετία, εμφανιζόμενοι σε γνωστά στέκια της Αθήνας (Ράμπα, Al Pino, Πόρτες, Captain House) αλλά και σε διάφορες μουσικές σκηνές (Holywood Stage, Half Note), δημιουργούν το άλμπουμ "Night Breeze" που περιλαμβάνει κάποια από τα τραγούδια του ρεπερτορίου τους.







Πασίγνωστα τραγούδια που ο ακροατής δε δυσκολεύεται να αναγνωρίσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις η όλη δυσκολία έγκειται στη μοιραία σύγκριση του πρωτότυπου με τη διασκευή. Είναι ένα στοίχημα που ο Αλέξανδρος κι η Domenica φαίνεται να κερδίζουν. Έχοντας κοινή συνισταμένη την αγάπη τους για την jazz και με όπλα το αδιαμφισβήτητο ταλέντο τους, καταφέρνουν να δώσουν απέριττα τα τραγούδια.





Οι διασκευές του Αλέξανδρου Ναθαναήλ με το πιάνο σε πρώτο φόντο είναι αξιόλογες. Αξιόλογος μουσικός (πιάνο-κιθάρα) και συνθέτης δίχως μουσικούς φανφαρονισμούς, παίζει όπως ένας δημιουργός που σέβεται το είδος που υπηρετεί αλλά και την τεράστια ιστορία των τραγουδιών. Άλλωστε και ο ίδιος παραδέχεται τη μεγάλη του αγάπη για την jazz. Η άλλη ειναι η μουσική fado, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Βέβαια, σε αυτή τη δουλειά ο Αλέξανδρος μας εμφανίζει και το ερμηνευτικό του ταλέντο και μας εκπλήσσει ευχάριστα.













Η Domenica Μαντέλη είναι ιδιαίτερα γνωστή σε όσους αρέσει η jazz μουσική. Φωνή με υψηλές προδιαγραφές και εξαιρετική σκηνική παρουσία, για όσους την έχουν παρακολουθήσει live, ερμηνεύει τα τραγούδια με χαρακτηριστική άνεση, τα κάνει πραγματικά δικά της, τους δίνει φρεσκάδα και αυτό περνάει στον ακροατή.





Από την ακρόαση θα σταθώ στις ερμηνείες της Domenica στα "Cry Me A River", "Perduto" και "Perfect", του Αλέξανδρου στα "And I Love Her", "Have I Told You Lately That I Love You" και "I Can't Help Remembering You" και στα ντουέτα "Summerwine", "Summertime" και "Perfect", που προσφέρουν τις πιο δυνατες στιγμές του άλμπουμ.





Προφανής είναι η διάθεση των δύο καλλιτεχνών να μοιραστούν με τον ακροατή τα τραγούδια που αγαπάνε και αυτό νομίζω φαίνεται από την πρώτη κιόλας ακουστική επαφή με το άλμπουμ. Είναι μια αξιόλογη προσπάθεια που στο τέλος δεν απογοητεύει τον ακροατή, αντίθετα τον γεμίζει θετικά συναισθήματα και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος του Αλέξανδρου και της Domenica.

















Στοιχεία του άλμπουμ

Title: Night Breeze

Label: MelonMusic

Released: 2016

Producer: KGL/Alexandros Nathanail

Arangements by Alexandros Nathanail & George Simatos





Τραγούδια





01. Have I Told You Lately That I Love You 02. Perduto 03. Summerwine 04. I Can't Help Remembering You 05. Derniere Danse 06. Corcovado 07. Arthur's Theme 08. Cry Me A River 09. Samba Em Preludio 10. Go Gentle 11. El Persono A Te 12. Let It Be Me 13. And I Love Her 14. Perfect 15. Summertime 16. From Souvenirs To Souvenirs 17. You Bring The Sun Out









